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Сегодня, 09:59

«Лестер» интересуется форвардом «Ниццы» Дольбергом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лестер» интересуется нападающим «Ниццы» Каспером Дольбергом, сообщает Media Foot.

По данным источника, английский клуб готовит официальное предложение по 24-летнему датчанину.

В сезоне-2021/22 Дольберг забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 30 матчах за «Ниццу». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 17 миллионов евро.

Источник: https://mediafootmarseille.fr/leicester-pense-a-une-fine-gachette-de-ligue-1-info-media-foot/.html
Каспер Дольберг
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