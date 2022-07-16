«Лестер» интересуется форвардом «Ниццы» Дольбергом

«Лестер» интересуется нападающим «Ниццы» Каспером Дольбергом, сообщает Media Foot.

По данным источника, английский клуб готовит официальное предложение по 24-летнему датчанину.

В сезоне-2021/22 Дольберг забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 30 матчах за «Ниццу». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 17 миллионов евро.