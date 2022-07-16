Букайо Сака близок к продлению контракта с «Арсеналом» до 2027 года

Полузащитник Букайо Сака ведет переговоры по продлению контракта с «Арсеналом», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны близки к тому, чтобы достичь договоренности по условиям нового соглашения. «Канониры» хотят подписать новый контракт с 20-летним англичанином до конца июня 2027 года.

Сака — воспитанник «Арсенала». В прошлом сезоне футболист забил 12 голов и сделал 7 результативных передач в 43 матчах за команду во всех турнирах.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.