«Вест Хэм» предложил контракт Джесси Лингарду

«Вест Хэм» предложил контракт полузащитнику Джесси Лингарду, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «молотобойцы» хотят подписать 29-летнего англичанина на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за «Манчестер Юнайтед». Полузащитник официально станет свободным агентом 1 июля, когда истечет срок действия его контракта с «красными дьяволами».

Лингард уже выступал за «Вест Хэм» во второй половине сезона-2020/21 на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Тогда игрок забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач в 16 матчах за лондонскую команду.