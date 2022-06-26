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Сегодня, 00:10

«Вест Хэм» предложил контракт Джесси Лингарду

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вест Хэм» предложил контракт полузащитнику Джесси Лингарду, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «молотобойцы» хотят подписать 29-летнего англичанина на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за «Манчестер Юнайтед». Полузащитник официально станет свободным агентом 1 июля, когда истечет срок действия его контракта с «красными дьяволами».

Лингард уже выступал за «Вест Хэм» во второй половине сезона-2020/21 на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Тогда игрок забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач в 16 матчах за лондонскую команду.

Джесси Лингард
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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