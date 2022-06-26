«Лидс» готов предложить «Брюгге» 26 миллионов фунтов за Де Кетеларе

«Лидс» намерен подписать полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб готов предложить за 21-летнего бельгийца 26 миллионов фунтов и собирается в ближайшее время начать переговоры по трансферу.

Де Кетеларе — воспитанник «Брюгге». В сезоне-2021/22 футболист забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за команду.