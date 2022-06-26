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Сегодня, 00:46

«Лидс» готов предложить «Брюгге» 26 миллионов фунтов за Де Кетеларе

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лидс» намерен подписать полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб готов предложить за 21-летнего бельгийца 26 миллионов фунтов и собирается в ближайшее время начать переговоры по трансферу.

Де Кетеларе — воспитанник «Брюгге». В сезоне-2021/22 футболист забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за команду.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10952645/Leeds-United-launch-audacious-26m-bid-Belgiums-Charles-Ketelaere.html
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