«Фулхэм» предложил контракт Алессио Романьоли

«Фулхэм» предложил контракт защитнику и капитану «Милана» Алессио Романьоли, сообщает Sky Sport Italia.

Однако 27-летнего футболиста предложение от новичка АПЛ не впечатлило. Итальянец по-прежнему склоняется к переходу в «Лацио».

Римский клуб готов предложить футболисту контракт до 2027 года. Зарплата Романьоли может составить 3 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Романьоли перешел в «Милан» в 2015 году. За семь лет в футболке «россонери» воспитанник «Ромы» сыграл 247 матчей и забил 10 голов.

Этим летом у Романьоли истекает срок контракта с красно-черными.