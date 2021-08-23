«Вест Хэм» и «Челси» согласовали сумму трансфера Зума

«Вест Хэм» хочет подписать защитника «Челси» Курта Зума. Кубы договорились о трансфере 26-летнего француза за 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

Курт Зума перешел в «Челси» из «Сент-Этьена» в 2014 году. За семь лет защитник два раза отдавался в аренду — «Сток Сити» и «Эвертону». В прошлом сезоне 26-летний француз провел за «Челси» 36 матчей, в которых забил 5 мячей.