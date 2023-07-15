«Вест Хэм» хочет арендовать Магуайра
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может оказаться в «Вест Хэме».
Как сообщает The Telegraph, после продажи хавбека Деклана Райса «Арсеналу» «молотобойцы» намерены попробовать договориться о переходе 30-летнего футболиста. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высоко оценивает навыки Магуайра. При этом лондонцы предпочел бы арендовать защитника, а не покупать.
Сам Магуайр доволен тем, что находится в «МЮ», и верит, что сможет вернуть себе место в основном составе.
Ранее сообщалось, что клуб хочет выручить с продажи футболиста 58 миллионов евро. Если англичанин останется в команде, у него заберут капитанскую повязку.
Его действующий контракт рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне англичанин сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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|0-0
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
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17
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0-0
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20
|Лутон Таун
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -