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«Кардифф» объявил о возвращении полузащитника Аарона Рэмзи

Мария Гусева
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«Кардифф» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Аарона Рэмзи.

32-летний валлиец подписал с клубом двухлетний контракт. Рэмзи является воспитанником «Кардиффа».

«Вернуться к моей семье и к знакомым просто великолепно, поэтому я счастлив. Я очень скучал по этому, — цитирует пресс-служба клуба Рэмзи. — Очевидно, что я фанат «Кардифф Сити». Моя цель — попытаться помочь своим товарищам по команде и этому клубу вернуться на вершину. Я говорил это много раз — я многим обязан «Кардиффу», болельщикам и всем, кто был в клубе, когда я был здесь мальчишкой».

В сезоне-2022/23 Рэмзи провел 34 матча за «Ниццу», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.cardiffcityfc.co.uk/news/aaron-ramsey-returns-home
Аарон Рэмзи
Футбол
ФК Кардифф Сити
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