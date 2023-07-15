«Интер» переключился на форварда «Арсенала» Балогуна после отказа от Лукаку
«Интер» заинтересован в нападающем «Арсенала» Фоларине Балогуне, сообщает Sky Sports Italia.
Ранее сообщалось, что «нерадзурри» отказались от борьбы за нападающего «Челси» Ромелу Лукаку из-за того, что он начал переговоры с «Ювентусом».
По информации источника, после отказа от бельгийца «Интер» переключился на 22-летнего нападающего «Арсенала».
В прошедшем сезоне Балогун выступал на правах аренды за «Реймс». Он провел за французский клуб 39 матчей, забил 22 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость американца в 30 миллионов евро.
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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