«Вест Хэм» договорился о трансфере капитана «Саутгемптона» Уорд-Проуза за 35 миллионов евро

«Вест Хэм» в ближайшее время подпишет контракт с капитаном «Саутгемптона» Джеймсом Уорд-Проузом, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «молотобойцы» заплатят за 28-летнего англичанина 30 миллионов фунтов стерлингов (около 35 миллионов евро). Ранее игрок договорился об условиях личного контракта с «Вест Хэмом».

Уорд-Проуз — воспитанник «Саутгемптона» и провел за клуб 410 матчей, забил 55 голов и отдал 54 результативные передачи. «Святые по итогам прошлого сезоне вылетели в чемпионшипе.

Хавбек в сезоне-2022/23 забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.