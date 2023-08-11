«Вест Хэм» договорился о трансфере капитана «Саутгемптона» Уорд-Проуза за 35 миллионов евро
«Вест Хэм» в ближайшее время подпишет контракт с капитаном «Саутгемптона» Джеймсом Уорд-Проузом, сообщает Sky Sports.
По данным источника, «молотобойцы» заплатят за 28-летнего англичанина 30 миллионов фунтов стерлингов (около 35 миллионов евро). Ранее игрок договорился об условиях личного контракта с «Вест Хэмом».
Уорд-Проуз — воспитанник «Саутгемптона» и провел за клуб 410 матчей, забил 55 голов и отдал 54 результативные передачи. «Святые по итогам прошлого сезоне вылетели в чемпионшипе.
Хавбек в сезоне-2022/23 забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.
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|0
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|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
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|0
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|
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|
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|0
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|0
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|
8
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|0
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|0
|0
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|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
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|0
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38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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