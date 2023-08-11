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«Бернли» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ — смотреть онлайн (видео)

Прямая трансляция матча «Бернли» — «Манчестер Сити» начнется в 22.00 по мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Кевин Де Брейне.
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

11 августа, в пятницу, «Бернли» дома примет «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу сезона-2023/2024.

Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли, начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» — «Манчестер Сити». Смотреть видеотрансляцию противостояния АПЛ можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

В прошлом сезоне «Бернли» вышел в АПЛ с первого места со 101 баллом. Команду тренирует бывший капитан и защитник «горожан» Венсан Компани. «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 оформил требл из трех трофеев: Лиги чемпионов, чемпионата Англии и Кубка страны.

В последний раз команды встречались 18 марта 2023 года. Тогда команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Бернли» со счетом 6:0 в четвертьфинале Кубка Англии.

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11 авг, 22:00. Turf Moor (Бернли)
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
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 - : -
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