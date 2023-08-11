«Бернли» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ — смотреть онлайн (видео)
11 августа, в пятницу, «Бернли» дома примет «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу сезона-2023/2024.
Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли, начало — в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» — «Манчестер Сити». Смотреть видеотрансляцию противостояния АПЛ можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.
В прошлом сезоне «Бернли» вышел в АПЛ с первого места со 101 баллом. Команду тренирует бывший капитан и защитник «горожан» Венсан Компани. «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 оформил требл из трех трофеев: Лиги чемпионов, чемпионата Англии и Кубка страны.
В последний раз команды встречались 18 марта 2023 года. Тогда команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Бернли» со счетом 6:0 в четвертьфинале Кубка Англии.
АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -