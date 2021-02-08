«Вест Хэм» добился отмены красной карточки Соучека

«Вест Хэм» оспорил красную карточку полузащитника Томаша Соучека, которую тот получил в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (0:0). «Молотобойцы» подали апелляцию, которая была удовлетворена, сообщает сайт клуба.

BREAKING: Tomas Soucek has won his appeal against his red card at Fulham and will not face a suspension ?? — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 8, 2021

На 93-й минуте Джесси Лингард готовился выполнить подачу со штрафного. В этот момент Томаш Соучек и Александар Митрович вели позиционную борьбу возле линии штрафной площади.

До удара чех задел оппонента локтем по лицу. Митрович упал на газон.

Главный арбитр Майк Дин просматривал повтор около 1,5 минут. В итоге Томаш Соучек получил прямую красную карточку.