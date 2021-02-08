Арбитр Дин попросил не назначать его на матчи АПЛ после полученных угроз

Арбитр Майк Дин попросил не назначать его на ближайшие матчи чемпионата Англии. 52-летний рефери получил сообщения с угрозами и оскорблениями в социальных сетях, сообщает Sky Sports.

Такую реакцию болельщиков вызвали спорные решения арбитра в последних встречах.

В матче 23-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» (0:0) он удалил с поля в самой концовке полузащитника «молотобойцев» Томаша Соучека. 8 февраля красная карточка чеха была отменена.

Дин также работал на игре 22-го тура АПЛ, в которой «Саутгемптон» крупно уступили «Манчестер Юнайтед» (0:9).

Рефери в этом матче удалил футболистов «Саутгемптона» Александра Янкевица и Яна Беднарека.

19-летний Янкевиц получил прямую красную карточку уже на 2-й минуте, а 24-летний Беднарек — на 86-й за фол на Антони Марсьяле в штрафной площади.

Во втором эпизоде Дин сначала не удалил Беднарека, просто назначив пенальти, но решил обратиться к ВАР, посмотрел повтор эпизода и после этого показал защитнику «святых» красную карточку.

Позже это удаление также было аннулировано.