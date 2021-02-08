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Агуэро хочет обсудить с руководством свое будущее в «Манчестер Сити»

14:33
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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«Манчестер Сити» пока не начинал переговоры с форвардом Серхио Агуэро о новом контракте, информирует The Athletic.

Стороны спокойно относятся к ситуации, хотя соглашение 32-летнего аргентинца с «горожанами» истекает в конце июня 2021 года.

У Агуэро есть различные варианты продолжения карьеры. Однако игрок первым делом хочет услышать о планах «Ман Сити».

31 января стало известно, что аргентинец вылечился от ковида. В нынешнем сезоне Агуэро не забил ни одного мяча в 5 матчах чемпионата Англии.

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