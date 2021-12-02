«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью, «Вулверхэмптон» не смог обыграть «Бернли»

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:1. На 5-й минуте счет открыл Томаш Соучек. Гости отыгрались в самой концовке встречи благодаря голу Нила Мопе.

«Вест Хэм» остался на 4-й строчке в турнирной таблице. «Брайтон» поднялся на 7-е место.

В другой встрече «Вулверхэмптон» и «Бернли» не забили голов — 0:0. «Волки» остались на 6-й строчке в таблице. Ланкаширская команда поднялась на 18-е место.