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«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью, «Вулверхэмптон» не смог обыграть «Бернли»

00:27
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«Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:1. На 5-й минуте счет открыл Томаш Соучек. Гости отыгрались в самой концовке встречи благодаря голу Нила Мопе.

«Вест Хэм» остался на 4-й строчке в турнирной таблице. «Брайтон» поднялся на 7-е место.

В другой встрече «Вулверхэмптон» и «Бернли» не забили голов — 0:0. «Волки» остались на 6-й строчке в таблице. Ланкаширская команда поднялась на 18-е место.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
01 дек, 22:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Брайтон & Хоув
Голы
Соучек, 5 (1:0), Мопей, 89 (1:1)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Зума Цоуфал Доусон Джонсон Пабло Форнальс (Масуаку, 77 ) Соучек Райс Антонио Боуэн Бенрама (Лансини, 76 )
Брайтон & Хоув
Санчес Уэбстер (Даффи, 36) Данк Велтман (Лемпти, 70) Кукурелья Биссума Лаллана Модер Мопей Троссар Сармиэнто (Марч, 13)
Предупреждения
Антонио 90  -  Мопей 90
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
01 дек, 22:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:0
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Саисс Коади Килман Аит Нури Жоау Моутинью Дендонкер Семеду Хван Хи Чхан (Тринкан, 84 ) Хименес Траоре
Бернли
Поуп Тэйлор Ми Коллинз Лоутон Макнейл Корк Браунхил Гудмундссон (Выдра, 72) Корне (Леннон, 85) Вуд (Родригес, 62)
Предупреждения
Хван Хи Чхан 18, Килман 86  -  Ми 7, Лоутон 18, Родригес 64

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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