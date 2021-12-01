Матч 14-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» — «Челси» был возобновлен. Одному из болельщиков понадобилась неотложная медицинская помощь, в связи с чем игра была прервана на 13-й минуте.

Пауза продлилась около 15 минут. Игра была остановлена после того, как игроки обратили внимание врачей на то, что кому-то на трибунах нужна помощь. У болельщика, по имеющимся данным, случился сердечный приступ. Врачи стабилизировали его состояние.

Счет в матче равный — 0:0.