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Матч «Уотфорд» — «Челси» возобновился после паузы из-за оказания медицинской помощи болельщику

1 декабря, 23:20
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Матч 14-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» — «Челси» был возобновлен. Одному из болельщиков понадобилась неотложная медицинская помощь, в связи с чем игра была прервана на 13-й минуте.

Пауза продлилась около 15 минут. Игра была остановлена после того, как игроки обратили внимание врачей на то, что кому-то на трибунах нужна помощь. У болельщика, по имеющимся данным, случился сердечный приступ. Врачи стабилизировали его состояние.

Счет в матче равный — 0:0.

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Евгений Петров все материалы автора

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