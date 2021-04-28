Венгер готов поддержать гендиректора Spotify, который хочет приобрести «Арсенал»

Бывший тренер «Арсенала» поделился мнением о возможной покупке клуба гендиректором и основателем музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэлем Эком. Его поддерживают экс-игроки «Арсенала» Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.

«В футболе есть хороших два примера управления клубом – когда во главе стоят бывшие игроки, как в «Баварии», или когда клуб покупают большие инвесторы – как в «Манчестер Сити».

Я футбольный человек и мне нравится, когда клубом управляют бывшие игроки. Вы знаете, я всегда буду поддерживать «Арсенал», и если смогу помочь клубу, то сделаю это в любом случае», – сказал Венгер в эфире BeIN Sports.

23 апреля болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба. Они недовольны работой руководства и требуют отставки Стэна Кронке.

Позже Эк в Twitter заявил, что готов купить «Арсенал», если руководство решит его продать.