Венгер готов поддержать гендиректора Spotify, который хочет приобрести «Арсенал»
Бывший тренер «Арсенала» поделился мнением о возможной покупке клуба гендиректором и основателем музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэлем Эком. Его поддерживают экс-игроки «Арсенала» Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.
«В футболе есть хороших два примера управления клубом – когда во главе стоят бывшие игроки, как в «Баварии», или когда клуб покупают большие инвесторы – как в «Манчестер Сити».
Я футбольный человек и мне нравится, когда клубом управляют бывшие игроки. Вы знаете, я всегда буду поддерживать «Арсенал», и если смогу помочь клубу, то сделаю это в любом случае», – сказал Венгер в эфире BeIN Sports.
23 апреля болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба. Они недовольны работой руководства и требуют отставки Стэна Кронке.
Позже Эк в Twitter заявил, что готов купить «Арсенал», если руководство решит его продать.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/beINSPORTS_EN/status/1387111971615559682?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387111971615559682%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Farticle-9518039%2FArsene-Wenger-op
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