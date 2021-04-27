Мата получил предложение от клуба из Саудовской Аравии
23:39
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб. 32-летний испанец получил предложение от клуба из Саудовской Аравии с зарплатой 15 миллионов долларов в год, утверждает The Telegraph.
Полузащитник пока не принял данное предложение. Контракт «МЮ» с игроком истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне на счету Маты 2 результативные передачи в 7 матчах АПЛ.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю