Мата получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб. 32-летний испанец получил предложение от клуба из Саудовской Аравии с зарплатой 15 миллионов долларов в год, утверждает The Telegraph.

Полузащитник пока не принял данное предложение. Контракт «МЮ» с игроком истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне на счету Маты 2 результативные передачи в 7 матчах АПЛ.