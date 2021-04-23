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Гендиректор Spotify заявил, что готов купить «Арсенал»

23:25
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Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк готов купить «Арсенал», если его владелец Стэн Кронке решит продать клуб.

«Сколько себя помню, с детства болел за «Арсенал». Если KSE (компания Кронке) захочет продать «Арсенал», я с радостью предложу свою кандидатуру», - написал Эк в Twitter.

23 апреля болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба. Они недовольны работой руководства и требуют отставки Кронке.

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