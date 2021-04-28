Махрез высказался о своем будущем в «Манчестер Сити»
09:46
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез высказался о своем будущем в команде и возможном продлении контракта с клубом.
«Пока не задумывался о контракте, но мне нравится в «Манчестер Сити». Я люблю клуб, мне приятно работать со всеми в команде, мне нравится сам город. Сейчас я сконцентрирован на командной работе, мы хотим выигрывать вместе», — приводит Goal слова Махреза.
В сезоне-2020/21 Махрез провел 43 матча за «Манчестер Сити», на его счету 11 голов и 7 результативных передач. Контракт 30-летнего алжирца с клубом действует до конца июня 2023 года.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/mahrez-on-his-future-reveals-most-difficult-moment-of-his/1x0w5x2cimx6q1kjz3rd26bvhc
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