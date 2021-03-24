Вайналдум опроверг информацию о переходе в «Барселону»
06:50
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум опроверг информацию о своем переходе в «Барселону».
«Мое будущее будут обсуждать в СМИ, как и любые подобные вещи. У меня пока нет никаких новостей. В СМИ что-то пишут, но у меня ничего нового, мне пока нечего сказать», — приводит Marca слова Вайналдума.
В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 40 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт 30-летнего голландца с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года. 21 марта сообщалось, что футболист перейдет в «Барселону» на правах свободного агента в летнее трансферное окно.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/03/23/605a2baae2704e27378b45f6.html
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