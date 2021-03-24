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Лингард рассказал о совете Саутгейта уйти из «Манчестер Юнайтед»

06:14
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Полузащитник Джесси Лингард, выступающий за «Вест Хэм» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», рассказал, что сменить команду ему посоветовал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

«Гарет всегда поддерживал меня и верил в меня, при нем я дебютировал за сборную, чем очень горжусь. Мы поддерживали контакт даже тогда, когда я не выходил на поле в составе «МЮ». Он советовал мне, как лучше поступить. Я раздумывал над вариантами, мог перейти в клуб АПЛ или уехать в Европу. Саутгейт сказал, что мне лучше всего остаться в чемпионате Англии. После этого разговора на меня вышел «Вест Хэм», который идеально мне подошел», — приводит talkSPORT слова Лингарда.

Лингард перешел в «Вест Хэм» в январе 2021 года. На его счету 5 голов и 3 результативных передачи в 7 матчах за «молотобойцев».

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/854234/man-utd-jesse-lingard-england-return-gareth-southgate-advice-west-ham/

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