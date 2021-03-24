Лингард рассказал о совете Саутгейта уйти из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Джесси Лингард, выступающий за «Вест Хэм» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», рассказал, что сменить команду ему посоветовал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

«Гарет всегда поддерживал меня и верил в меня, при нем я дебютировал за сборную, чем очень горжусь. Мы поддерживали контакт даже тогда, когда я не выходил на поле в составе «МЮ». Он советовал мне, как лучше поступить. Я раздумывал над вариантами, мог перейти в клуб АПЛ или уехать в Европу. Саутгейт сказал, что мне лучше всего остаться в чемпионате Англии. После этого разговора на меня вышел «Вест Хэм», который идеально мне подошел», — приводит talkSPORT слова Лингарда.

Лингард перешел в «Вест Хэм» в январе 2021 года. На его счету 5 голов и 3 результативных передачи в 7 матчах за «молотобойцев».