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Варан будет получать в «Манчестер Юнайтед» 12 миллионов евро в год

16:02
Рафаэль Варан. Фото Reuters
Рафаэль Варан. Фото Reuters
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Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить свою карьреу в АПЛ. Игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

Англичане ведут диалог с мадридским клубом, но официального предложения еще не поступало.

Варан уже согласовал условия контракта с английским клубом. В случае перехода он будет получать 12 млн евро в год по 5-летнему соглашению.

«Реал» предлагал Варану контракт на 4 года с зарплатой в 7 млн евро.

Варан перебралс в мадридский клуб в 2011 году из француского «Ланса». За это время Варан в составе испанцев стал четырехкратным победителем Лиги Чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Испании, а также Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Варан провел на поле 31 матч, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Варана в 70 млн евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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