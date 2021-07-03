«Лидс» согласовал покупку защитника «Барселоны» Фирпо

«Лидс» согласовал покупку защитника «Барселоны» Хуниора Фирпо, сообщает Sport.es.

По информации источника, 24-летний испанец обойдется «павлинам» в 15 миллионов евро. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время, после того, как футболист пройдет медосмотр.

В сезоне-2020/21 Фирпо провел 18 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.