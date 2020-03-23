В «Тоттенхэме» уверены, что Кейн останется минимум на сезон

В руководстве «Тоттенхэма» уверены, что лидер команды Харри Кейн не покинет команду как минимум до следующего года, сообщает Daily Star. Контракт англичанина рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о заинтересованности в его трансфере со стороны «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 25 матчей, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.