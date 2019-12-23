В Китае показали матч «Арсенала» против «Эвертона», Езил не попал в заявку

Матч 18-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Арсеналом» (0:0) транслировали в Китае, сообщает ESPN.

Ранее китайские каналы отказались показывать матч «Арсенала» и «Манчестер Сити» (0:3) из-за критики полузащитника лондонцев Месута Езила в адрес китайского правительства. Во встрече с «Эвертоном» немец не принимал участие.

Езил в своем Twitter выступил с критикой в адрес Китая, который обвиняют в притеснении уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, которое исповедует ислам. Также Езил раскритиковал мусульман, которые замалчивают эту проблему.