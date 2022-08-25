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Сегодня, 23:20

В «Челси» отреагировали на новость о возможном трансфере Захаряна из «Динамо»

Микеле Антонов
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-атташе «Челси» Стив Аткинс в разговоре с корреспондентами «СЭ» отреагировал на информацию о возможном выкупе лондонским клубом у «Динамо» российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Челси» хочет выкупить Арсена Захаряна? Политика «Челси» — не реагировать на трансферные слухи и спекуляции в СМИ. Без комментариев сейчас", — сказал Аткинс «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего российского футболиста у бело-голубых.

В текущем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил один гол и сделал две результативные передачи.

Арсен Захарян
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 - : -
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 - : -
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