В «Челси» отреагировали на новость о возможном трансфере Захаряна из «Динамо»

Пресс-атташе «Челси» Стив Аткинс в разговоре с корреспондентами «СЭ» отреагировал на информацию о возможном выкупе лондонским клубом у «Динамо» российского полузащитника Арсена Захаряна .

«Челси» хочет выкупить Арсена Захаряна? Политика «Челси» — не реагировать на трансферные слухи и спекуляции в СМИ. Без комментариев сейчас", — сказал Аткинс «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего российского футболиста у бело-голубых.

В текущем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил один гол и сделал две результативные передачи.