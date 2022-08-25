Пепе перешел в «Ниццу» на правах аренды с правом выкупа

«Ницца» арендовал ивуарийского нападающего «Арсенала» Николя Пепе на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба французской команды.

Контракт 27-летнего игрока с лондонским клубом заканчивается через два года.

При этом ивуариец остается рекордным приобретением в истории «канониров», которые взяли его из «Лилля» три года назад за 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Пепе сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.