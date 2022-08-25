Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

25 августа, 23:45

Ди Марцио: «Челси» направил в «Динамо» предложение по Арсену Захаряну»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Челси» отправил в «Динамо» предложение о трансфере полузащитника Арсена Захаряна, утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.

По информации источника, над сделкой работает агент Рафаэла Пимента.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего российского футболиста у бело-голубых.

В сезоне-2022/23 Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил один гол и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Пресс-атташе «Челси» Стив Аткинс в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту.

 
Арсен Захарян. «Челси» хочет купить Захаряна

 

Источник: https://twitter.com/DiMarzio/status/1562898902558601219
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
4
10
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Роналду Джорджина показала фото в узеньком платье: оно едва сдерживало ее грудь
Как правильно использовать кондиционер в автомобиле: 5 важных правил
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Захарян близок к переходу в «Челси». Ждем трансферную бомбу десятилетия?
В «Челси» отреагировали на новость о возможном трансфере Захаряна из «Динамо»
«Челси» хочет купить Захаряна
Президент РПЛ Алаев считает, что люди устали от чемпионств «Зенита»
«Рубин» не продаст Самошникова в «Динамо» дешевле 2-3 миллионов евро
Семак об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Он чувствует себя комфортно, когда лидер на поле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Челси» отреагировали на новость о возможном трансфере Захаряна из «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
8
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
9
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
10
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
15
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
16
 Ливерпуль 3 0 2 1 4-5 2
17
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
19
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 - : -
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 - : -
27.08 17:00
Челси – Лестер
 - : -
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 - : -
28.08 16:00
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
28.08 16:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
28.08 18:30
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости