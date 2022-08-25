Ди Марцио: «Челси» направил в «Динамо» предложение по Арсену Захаряну»

«Челси» отправил в «Динамо» предложение о трансфере полузащитника Арсена Захаряна, утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.

По информации источника, над сделкой работает агент Рафаэла Пимента.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего российского футболиста у бело-голубых.

В сезоне-2022/23 Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил один гол и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Пресс-атташе «Челси» Стив Аткинс в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту.