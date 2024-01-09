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Сегодня, 22:45

«Эвертон» защитил своего игрока — удаление Калверт-Льюина признано ошибочным

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня Футбольная ассоциация Англии (ФА) объявила, что апелляция «Эвертона», оспорившего удаление Доминика Калверт-Льюина на 79-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон» (0:0), признана обоснованной. Судья Крис Кавана ошибочно применил красную карточку. Футболист не будет дисквалифицирован на три игры.

Скриншот трансляции.

Напомним, что 4 января Кавана после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи прибег к серьезной дисциплинарной санкции и удалил Калверт-Льюина с поля. Так судья в итоге оценил действия нападающего гостей, который сфолил в борьбе с Натаниэлом Клайном.

Скриншот трансляции.

В Англии данный вердикт, вынесенный с помощью ВАР, вызвал непонимание и недоумение. Калверт-Льюин сыграл безрассудно, но за это наказывают предупреждением. Он пошел шипами в соперника, но удара как такового не произошло. Он не был ни сильным, ни акцентированным — шипы скользнули по ноге Клайна.

У «Эвертона» была возможность защитить своего футболиста, обжаловав вердикт судьи. И он это сделал, обратившись 5 января в ФА.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Эвертон
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Защитник «Ливерпуля» Александр-Арнолд из-за травмы выбыл на несколько недель
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
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Борнмут – Ливерпуль
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