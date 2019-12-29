Уле Гуннар Сульшер: «Погба требуется больше времени на подготовку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил, почему полузащитник Поль Погба не играл в последнем матче с «Бернли» (2:0). Француз более трех месяцев пропустил из-за травмы голеностопа, но в предыдущих двух матчах выходил на замену.

— Погба какое-то время не мог играть, а потом провел два матча за несколько дней, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Ему нужно больше времени на подготовку к матчам. В игре с «Ньюкаслом» он чувствовал себя не лучшим образом, поэтому необходимо было время. Когда ты долго отсутствовал, вернуться к стопроцентной форме сразу не получится. Он пока не готов.