Уле Гуннар Сульшер: «Лучше сыграть в полуфинале Кубка, чем не быть там вообще»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Челси» (1:3) в полуфинальном матче Кубка Англии.
— Гол перед перерывом стал ударом для нас, — приводит слова специалиста BBC. — «Челси» имел дополнительные 48 часов перед матчем. Это не оправдание, факт. Я не могу использовать оправдания. Лучше сыграть в полуфинале, чем не быть там вообще.
Нет времени жалеть себя, у нас впереди две игры на неделе, а затем Лига Европы. Мы придем в себя и подготовимся к следующим встречам
Все знают маневры Жиру, его забеги на ближнюю штангу. Должны были защищать ту зону лучше.
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