Уилшир посоветовал Райсу не уходить из «Вест Хэма», несмотря на интерес топ-клубов АПЛ

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир посоветовал хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу не уходить из своей команды, несмотря на интерес со стороны ряда топ-клубов АПЛ.

«Зачем ему уходить из «Вест Хэма» прямо сейчас? Я уже не раз говорил это, я говорил это и в беседе с самим Декланом. Он — капитан команды, главный игрок, выходит на каждый матч. К тому же, «Вест Хэм» сейчас развивается в правильном направлении. Возможно, придет время, когда он захочет уйти, чтобы выиграть титул и поиграть в Лиге чемпионов. Возможно, «Вест Хэм» и сам будет в Лиге чемпионов, но вряд ли сможет бороться за чемпионство. В любом случае, сейчас Райс находится в отличном положении», — приводит Mirror слова Уилшира.

В сезоне-2021/22 Райс провел 9 матчей за «Вест Хэм», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего англичанина в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».