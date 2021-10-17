Уилшир посоветовал Райсу не уходить из «Вест Хэма», несмотря на интерес топ-клубов АПЛ
Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир посоветовал хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу не уходить из своей команды, несмотря на интерес со стороны ряда топ-клубов АПЛ.
«Зачем ему уходить из «Вест Хэма» прямо сейчас? Я уже не раз говорил это, я говорил это и в беседе с самим Декланом. Он — капитан команды, главный игрок, выходит на каждый матч. К тому же, «Вест Хэм» сейчас развивается в правильном направлении. Возможно, придет время, когда он захочет уйти, чтобы выиграть титул и поиграть в Лиге чемпионов. Возможно, «Вест Хэм» и сам будет в Лиге чемпионов, но вряд ли сможет бороться за чемпионство. В любом случае, сейчас Райс находится в отличном положении», — приводит Mirror слова Уилшира.
В сезоне-2021/22 Райс провел 9 матчей за «Вест Хэм», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего англичанина в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
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Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/wilshere-rice-man-utd-chelsea-25231759
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