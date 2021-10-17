Агент Салаха прилетел на переговоры по новому контракту с «Ливерпулем»
Агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, Реми Аббас Исса прилетел на переговоры по новому контракту с клубом, сообщает Daily Star.
По информации источника, Исса присутствовал на матче 8-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:0). Агент намерен провести в Ливерпуле еще несколько дней, у него запланированы переговоры по новому соглашению 29-летнего египтянина с мерсисайдцами.
В сезоне-2021/22 Салах провел 10 матчей за «Ливерпуль», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.
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Дополнительная информация:
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/liverpool-mohamed-salah-agent-contract-25232204
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