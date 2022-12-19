Руни: «ПСЖ» вообще не подходит Мбаппе. «Манчестер Юнайтед» был бы для него идеальным клубом»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни предложил нападающему «ПСЖ» Килиана Мбаппе подумать о переходе в английский клуб.

«ПСЖ» вообще не подходит Килиану Мбаппе. Думаю, «Манчестер Юнайтед» был бы для него идеальным клубом», — цитирует Руни Daily Mail.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 160 миллионов евро.

Игрок сборной Франции был близок к переходу в «Реал» летом 2022 года. Однако в последний момент Мбаппе решил продлить контракт с парижанами.

В нынешнем розыгрыше французской лиги 1 Мбаппе провел 14 матчей, забив в них 12 голов и отдав 2 результативные передачи.