«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с голкипером Зоммером

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать голкипера сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера.

Как сообщает TeamTalk, английский клуб провел переговоры с 34-летним вратарем. «МЮ» рассчитывает подписать Зоммера в качестве свободного агента летом 2023 года. Он рассматривается на замену Давиду де Хеа.

Швейцарский вратарь выступает за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2014 года. В текущем сезоне Зоммер сыграл 11 матчей за немецкий клуб во всех турнирах и пропустил 14 мячей. Четыре встречи он отстоял на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.