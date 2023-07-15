Тухель — об интересе к Кейну: «Если мы уверены, что игрок нам поможет, то пойдем ва-банк»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос об интересе мюнхенцев к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну.
«Я не буду говорить об игроках, у которых нет с нами контракта. Но мы рассматриваем усиление на эту позицию. Если мы уверены, что игрок нам поможет, то мы пойдем ва-банк», — приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт 29-летнего форварда с клубом истекает летом следующего года.
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|Вулверхэмптон
|0
|0
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|0
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|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
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|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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