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Сегодня, 16:59

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Аталанте» трех игроков за Хойлунда

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» планирует предложить трех игроков вместе с суммой трансфера, чтобы подписать нападающего «Аталанты» Расмуса Хойлунда, сообщает Football Insider.

По данным источника, «красные дьяволы» отчаянно хотят заполучить датского форварда этим летом, но «Аталанта» хочет получить за своего 20-летнего игрока только деньги.

Сообщалось, что итальянская команда рассчитывает выручить от продажи футболиста не менее 50 миллионов, а с учетом бонусов — 75-80 миллионов.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Источник: Football Insider
Футбол
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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