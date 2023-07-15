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Сегодня, 18:15

«Вулверхэмптон» предлагает более 20 миллионов фунтов за полузащитника «Бристоль Сити» Скотта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Бристоль Сити» Алекс Скотт может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Вулверхэмптон» предлагает за 19-летнего англичанина более 20 миллионов фунтов стерлингов. Полузащитник является основной целью главного тренера «волков» Хулена Лопетеги на летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Скотт провел 49 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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