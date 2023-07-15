«Вулверхэмптон» предлагает более 20 миллионов фунтов за полузащитника «Бристоль Сити» Скотта
Хавбек «Бристоль Сити» Алекс Скотт может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «Вулверхэмптон» предлагает за 19-летнего англичанина более 20 миллионов фунтов стерлингов. Полузащитник является основной целью главного тренера «волков» Хулена Лопетеги на летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне Скотт провел 49 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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