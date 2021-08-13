Тухель высказался о возвращении Лукаку в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о трансфере форварда Ромелу Лукаку в лондонский клуб.
«Мы не хотим быть просто обороняющейся командой, которая владеет мячом и играет длинными передачами. Лукаку дал «Челси» возможность играть по-разному. Он был голоден до побед и сделал все, чтобы воспользоваться этим шансом. Ромелу был важным игроком в «Интере», и закончить свою историю в «Челси» было его желанием.
Очень рады, что Лукаку вернулся в клуб. Он будет отличным дополнением к команде. Он скромный парень и настоящий командный игрок.
Кроме Лукаку хотелось видеть в команде Холанна и Левандовски. К сожалению, руководство нас не послушало. У нас только Ромелу», — цитирует Тухеля в Twitter журналист Низаар Кинселла.
«Челси» сообщил о переходе Лукаку 12 августа. Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до лета 2026 года.
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