Тухель высказался о возвращении Лукаку в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о трансфере форварда Ромелу Лукаку в лондонский клуб.

«Мы не хотим быть просто обороняющейся командой, которая владеет мячом и играет длинными передачами. Лукаку дал «Челси» возможность играть по-разному. Он был голоден до побед и сделал все, чтобы воспользоваться этим шансом. Ромелу был важным игроком в «Интере», и закончить свою историю в «Челси» было его желанием.

Очень рады, что Лукаку вернулся в клуб. Он будет отличным дополнением к команде. Он скромный парень и настоящий командный игрок.

Кроме Лукаку хотелось видеть в команде Холанна и Левандовски. К сожалению, руководство нас не послушало. У нас только Ромелу», — цитирует Тухеля в Twitter журналист Низаар Кинселла.

«Челси» сообщил о переходе Лукаку 12 августа. Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до лета 2026 года.