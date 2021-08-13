Невилл прокомментировал переход Лукаку в «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о трансфере форварда Ромелу Лукаку в «Челси».

«Клопп никогда не подписал бы Лукаку. Вероятно, этого не сделал бы и Гвардиола. Но у «Челси» уже были нападающие такого типа.

Коста, Дрогба — форварды, которые действовали в штрафной. У них было много физической силы. Такие нападающие были у «Челси» на протяжении 20 лет. Они им подходят.

Лукаку никогда не подошел бы Клоппу. Его не приняли бы в Манчестере на «Олд Траффорд». Фанатам очень важен характер», — приводит слова Невилла Daily Mail со ссылкой на подкаст The Overlap.

«Челси» сообщил о переходе Лукаку 12 августа. Контракт рассчитан на пять лет.