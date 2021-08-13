Невилл прокомментировал переход Лукаку в «Челси»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о трансфере форварда Ромелу Лукаку в «Челси».
«Клопп никогда не подписал бы Лукаку. Вероятно, этого не сделал бы и Гвардиола. Но у «Челси» уже были нападающие такого типа.
Коста, Дрогба — форварды, которые действовали в штрафной. У них было много физической силы. Такие нападающие были у «Челси» на протяжении 20 лет. Они им подходят.
Лукаку никогда не подошел бы Клоппу. Его не приняли бы в Манчестере на «Олд Траффорд». Фанатам очень важен характер», — приводит слова Невилла Daily Mail со ссылкой на подкаст The Overlap.
«Челси» сообщил о переходе Лукаку 12 августа. Контракт рассчитан на пять лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9887565/Jurgen-Klopp-wouldnt-sign-Romelu-Lukaku-MILLION-YEARS-insists-Gary-Neville.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю