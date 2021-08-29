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Тухель рассказал о травме Канте

11:00
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) рассказал о состоянии полузащитника Н'Голо Канте.

«Канте травмирован. Он пропустил часть матча с «Арсеналом» из-за болезненных ощущений в лодыжке и небольшое воспаление. Я думаю, он снова вывихнул лодыжку и почувствовал те же ощущения, что перед игрой с «Арсеналом», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

У «Челси» и «Ливерпуля» после трех туров АПЛ по 7 очков. Такое же количество баллов у «Эвертона» и «Вест Хэма».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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