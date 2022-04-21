Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражения от «Арсенала» (2:4) в 30-м туре чемпионата Англии.

«В первом тайме на поле была совершенно безумная открытая игра. Мы хорошо начали, дважды пропустили и дважды отыгрывались, однако во втором тайме дали сопернику возможность забить еще два гола.

Мы выступаем в турнире высочайшего уровня и в двух подряд домашних играх допускаем просто невероятное количество ошибок. Вы их не замечаете, однако на данный момент мы совершаем их, и побеждать в таких обстоятельствах невозможно», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.