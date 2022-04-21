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«В первом тайме была совершенно безумная открытая игра». Тухель — о поражении от «Арсенала»

Тухель прокомментировал поражения от «Арсенала»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражения от «Арсенала» (2:4) в 30-м туре чемпионата Англии.

«В первом тайме на поле была совершенно безумная открытая игра. Мы хорошо начали, дважды пропустили и дважды отыгрывались, однако во втором тайме дали сопернику возможность забить еще два гола.

Мы выступаем в турнире высочайшего уровня и в двух подряд домашних играх допускаем просто невероятное количество ошибок. Вы их не замечаете, однако на данный момент мы совершаем их, и побеждать в таких обстоятельствах невозможно», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/04/20/tuchel-reacts-to-arsenal-result
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
0
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 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 4 : 0
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 1 : 0
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
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21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
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Трент Александр-Арнолд

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И К Ж
Эзри Конса

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