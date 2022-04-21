Тухель объяснил, почему заменил Кристенсена в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему заменил защитника Андреаса Кристенсена в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:4). Датчанин был заменен в перерыве.

«Он сказал, что не может продолжить игру. Я понял, что у него возникли определенные проблемы, и произвел замену. Я не меняю игроков только из-за того, что они допустили ошибку. Кроме того, сегодня было очень сложное для игры поле.

Возможно, это прозвучит как оправдание, но сегодня у нас возникли сложности из-за поля. Когда Андреас пытался отыграть назад на голкипера, мяч неудачно отскочил перед ним. Мы допустили аналогичную ошибку против «Реала», и это стоило нам продолжения борьбы в Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.