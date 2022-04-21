Лэмпард остался доволен настроем игроков «Эвертона» в матче против «Лестера»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в 30-м туре чемпионата Англии.

«В первом тайме мы были не в лучшей форме, но во второй половине сыграли намного лучше. Чувствовали, что заслуживаем очки, и, к счастью, нам это удалось. Но «Лестер» играл хорошо. Я остался очень доволен настроем своих игроков.

Находимся сейчас в фазе, когда нужно бороться и демонстрировать приверженность, и игроки показали это. Думаю, что наш капитан Симус Коулман сыграл впечатляюще, подавая пример», — цитирует BBC Лэмпарда.