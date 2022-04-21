Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:59

Лэмпард остался доволен настроем игроков «Эвертона» в матче против «Лестера»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в 30-м туре чемпионата Англии.

«В первом тайме мы были не в лучшей форме, но во второй половине сыграли намного лучше. Чувствовали, что заслуживаем очки, и, к счастью, нам это удалось. Но «Лестер» играл хорошо. Я остался очень доволен настроем своих игроков.

Находимся сейчас в фазе, когда нужно бороться и демонстрировать приверженность, и игроки показали это. Думаю, что наш капитан Симус Коулман сыграл впечатляюще, подавая пример», — цитирует BBC Лэмпарда.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это дискриминация по национальному признаку». ATP вступилась за россиян после изгнания с Уимблдона
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола считает, что для чемпионства «Манчестер Сити» необходимо выиграть все оставшиеся матчи

«В первом тайме была совершенно безумная открытая игра». Тухель — о поражении от «Арсенала»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 4 : 0
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 1 : 0
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 0
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 21 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости