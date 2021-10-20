Тухель подтвердил информацию об интересе «Челси» к Холанну

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил информацию об интересе лондонского клуба к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну.

«Мы говорили об Эрлине несколько раз, в том числе в минувшее летнее трансферное окно. Правда, на тот момент его переход к нам казался нереалистичным и нереализуемым. Мы регулярно говорим о нем, потому что он фантастический футболист и определенно важная фигура в «Боруссии», которая является серьезным конкурентом в Лиге чемпионов. Могу ли я представить Лукаку и Холанна вместе на поле? Почему бы и нет, мы можем это обсудить! Не думаю, что мы обсуждали это серьезно, но посмотрим, что может произойти в ближайшие недели», — приводит Goal со ссылкой на Bild слова Тухеля.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 10 матчей за «Боруссию», на его счету 13 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.