Сергей Ребров: «В «Вест Хэме» я выходил на пять минут и гордился этим»

Главный тренер «Аль-Айн» Сергей Ребров поделился воспоминаниями о выступлении в чемпионате Англии.

«Я очень горжусь тем, что пережил в Англии. Я не всегда играл, но в «Вест Хэме» я выходил на пять минут и гордился этим, — приводит слова Реброва Diari Ara. — Фанаты ценят, если ты выкладываешься по полной. Мне было также приятно выступать в «Тоттенхэме». Мне нравится их культура».

47-летний украинец выступал за «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». В составе обоих клубов он забил 11 мячей. Российским болельщикам Ребров известен по выступлению за «Рубин» с 2008 по 2009 год.