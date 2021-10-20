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Линекер отреагировал на увольнение Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла»

15:24
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Стива Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла».

«Ньюкасл» уволил Стива Брюса. Вообще не ожидал этого. Он с большим достоинством справился с трудной ситуацией в клубе и выполнял свою задачу настолько хорошо, насколько это было возможно. Пожелайте очень порядочному человеку всего самого наилучшего", — написал Линекер в Twitter.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.

После восьми туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал три очка и расположился на 19 место в турнирной таблице.

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