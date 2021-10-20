Линекер отреагировал на увольнение Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Стива Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла».

«Ньюкасл» уволил Стива Брюса. Вообще не ожидал этого. Он с большим достоинством справился с трудной ситуацией в клубе и выполнял свою задачу настолько хорошо, насколько это было возможно. Пожелайте очень порядочному человеку всего самого наилучшего", — написал Линекер в Twitter.

Steve Bruce has handled a difficult situation with great dignity during this period. Under trying circumstances and with generally poor recruitment by the club he did as well as realistically could be expected. Wish a very decent man all the very best. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) October 20, 2021

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.

После восьми туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал три очка и расположился на 19 место в турнирной таблице.