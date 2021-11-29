Тухель остался доволен матчем «Челси» против «МЮ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру команды в матче 13-го тура АПЛ против «МЮ» (1:1).

«Доволен футболом, который показала команды. Подобное было в матче с «Бернли», было приятно смотреть. Если продолжим играть на таком уровне, то результат придет», — цитирует Тухеля BBC.

«Челси» набрал 30 очков и остался лидером чемпионата Англии. У «МЮ» 18 очков и 8-я позиция. В 14-м туре АПЛ «синие» сыграют с «Уотфордом» (1 декабря).