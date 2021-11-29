Тухель остался доволен матчем «Челси» против «МЮ»
Тухель отметил игру футболистов «Челси» в матче с «МЮ»
06:10
Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру команды в матче 13-го тура АПЛ против «МЮ» (1:1).
«Доволен футболом, который показала команды. Подобное было в матче с «Бернли», было приятно смотреть. Если продолжим играть на таком уровне, то результат придет», — цитирует Тухеля BBC.
«Челси» набрал 30 очков и остался лидером чемпионата Англии. У «МЮ» 18 очков и 8-я позиция. В 14-м туре АПЛ «синие» сыграют с «Уотфордом» (1 декабря).
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