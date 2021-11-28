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Криштиану Роналду: «Нет ничего невозможного, если ты играешь за «Манчестер Юнайтед»

28 ноября, 23:30
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Впереди еще долгая дорога, и нет ничего невозможного, если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», — написал португалец в Instagram. — Мы будем до конца бороться за достижение своих целей».

В составе «МЮ» отличился Джейдон Санчо. У «Челси» с пенальти забил Жоржинью. Роналду начал матч на скамейке запасных. Он заменил Санчо на 64-й минуте.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
28 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Санчо, 50 (0:1), Жоржиньо, 69 (1:1)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Маунт, 78 ) Тиагу Силва Джеймс Жоржиньо Лофтус-Чик Чалоба Зиеш Вернер (Лукаку, 82 ) Хадсон-Одои (Пулишич, 78 )
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Байи Алекс Теллес Ван-Биссака Фред Бруну Фернандеш (ван де Бек, 89) Матич Мактоминай Рэшфорд (Лингард, 77) Санчо (Криштиану Роналду, 64)
Предупреждения
Джеймс 53, Жоржиньо 90  -  Мактоминай 45, Рэшфорд 49, Бруну Фернандеш 77, Криштиану Роналду 90, Байи 90
Судьи
Тэйлор

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Евгений Петров все материалы автора

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