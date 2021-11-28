Криштиану Роналду: «Нет ничего невозможного, если ты играешь за «Манчестер Юнайтед»
28 ноября, 23:30
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
«Впереди еще долгая дорога, и нет ничего невозможного, если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», — написал португалец в Instagram. — Мы будем до конца бороться за достижение своих целей».
В составе «МЮ» отличился Джейдон Санчо. У «Челси» с пенальти забил Жоржинью. Роналду начал матч на скамейке запасных. Он заменил Санчо на 64-й минуте.
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